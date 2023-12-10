متحدث حملة فريد زهران: اليوم الأول من انتخابات الرئاسة يليق بكل المصريين

قال معتز الشناوي المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن ما حدث اليوم، يليق بمصر وكل المصريين، وما تمت ملاحظته كمراقبين للعملية الانتخابية ومشاركين فيها يعتبر كونه تصرفات عادية.

مشاركة الشباب بالانتخابات

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع من خلال قناة «الحياة»، أن الحملة فوجئت بأعداد كبير من الشباب نزلت الانتخابات اليوم، لافتًا إلى أن المصريين لديهم إرادة، والقدر يستجيب لإرادة المصريين.

وتابع: «إحنا عاوزين بلدنا قبل أي نجاح وقبل أي حاجة، وجميع المصريين يستحقون أن يحتفلوا بما يحدث اليوم فالأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد إقبالا متزايدا عما جاء اليوم، والشعب المصري يثبت مرارا وتكرارا أنه أكبر من أي تحديات».