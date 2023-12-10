رئيسا «النواب والشيوخ»: المشاركة في الانتخابات تعزز الاستقرار

أدلى كل من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس «النواب»، عقب الإدلاء بصوته بمدرسة طبرى الثانوية فى النزهة بالقاهرة، أنّ المشاركة ليست حقاً دستورياً أصيلاً فقط، وإنّما واجب وطنى فى المقام الأول، وتدل على الوعى الكامل لجميع فئات الشعب المصرى، داعياً جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجاً فى الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، ونثبت أنّ المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التى يمر بها الوطن والمنطقة والعالم.

كما أدلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصوته فى مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبدالوهاب بالمعادى، وأكد أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية، التى تمتد لـ3 أيام، مشيراً إلى أن المشاركة تسهم فى تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

وأضاف أن مشاركة المصريين فى العملية الانتخابية حق دستورى، ويجب أن يحرص عليه الجميع، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس للبلاد هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التى نص عليها الدستور، نظراً لأهمية المنصب، ما يستدعى منا جميعاً أن نحرص على المشاركة الكثيفة فى الانتخابات التى انطلقت اليوم.