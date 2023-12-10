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انتخابات المصريين بالداخل

«صوفيا وعبدالرحمن»: «الانتخابات فرحة وعيد وطني»

الشقيقان: المشاركة واجب دستورى على جميع المواطنين

كتب:

أمنية شريف
10:55 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
«صوفيا وعبدالرحمن» بعد الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات

«صوفيا وعبدالرحمن» بعد الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات

مشاركة مميزة قدمها كل من عبدالرحمن وشقيقته صوفيا، من سكان منطقة المعادى، حيث نزلا معاً للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية حاملين علم مصر: «الانتخابات عيد وطنى، وحرصنا على المشاركة فى اليوم الأول».

وسط دموع جمعت بين الحب والبهجة، ارتدى الشقيقان ملابس استثنائية جعلتهما لافتين، وقالا لـ«الوطن»: «نازلين بدرى علشان نشارك فى الانتخابات، ده واجب وطنى لازم نشترك فيه، إحنا حابين نوجّه رسالة للشباب بإنهم لازم يشاركوا، كما أن حرب فلسطين فتحت أذهان الجميع على حب الوطن».

وقالت «صوفيا»: «من أيام الاستعمار وأنا باحب السياسة، عندى خال شهيد فى حرب 48، فأنا عارفة أهمية الوطن من وأنا صغيرة، أنا دلوقتى عندى 80 سنة لكن باشارك فى الانتخابات علشان مستقبل البلد».

فيما عبّر «عبدالرحمن» بأنه يريد مستقبلاً مشرقاً لمصر، وتحقيق أحلام كل المصريين: «نزلت علشان أختار رئيس يمثلنى، وأدّى حق بلدى عليا، ومش عاوز غير مصلحة الوطن، فمصر القافية السائرة، والجملة الساحرة، والمقالة الثائرة، والفكرة العاطرة».

وطالب «عبدالرحمن» جميع المواطنين بالحرص على النزول والمشاركة فى الانتخابات، باعتبارها واجباً دستورياً وطنياً، وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية. وأضاف: «حب مصر يجب أن يكون متأصلاً فى الجميع، أنا باروح الانتخابات من وأنا طفل مع والدى».

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