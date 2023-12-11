بدء تصويت اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد

بدأ التصويت اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد في التاسعة صباح اليوم الاثنين، وسط إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع خاصة لجنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوافدين التي شملت أعدادا كبيرة من عمال المصانع والشركات الخاصة بغرب وشرق بورسعيد.

خدمات للناخبين

وشهدت مقار الانتخابات الرئاسية 2024 إجراءات أمنية مشددة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للناخبين من تيسير دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجان من خلال كراسي متحركة بصحبة قيادات وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى الاستدلال على لجان الناخبين بالرقم القومي.

كما نظمت إدارات أحياء بورسعيد حملات مكثفة تضمنت أعمال النظافة والتجميل في محيط اللجان، بالإضافة إلى توفير ومبردات مياه الشرب ومظلات تقي الناخبين من تقلبات الطقس.

533 ألف ناخب ببورسعيد

يذكر أن محافظة بورسعيد بها 533 ألفًا و233 ناخبًا داخل 80 لجنة فرعية في 67 مقرًا انتخًابيا، بالإضافة إلى 5 مقار لجان انتخابية للمغتربين.

وجاء تقسيم اللجان الانتخابية والناخبين على النحو التالي:

في مدينة بورفؤاد تستقبل 70 ألفًا و39 ناخبًا داخل 8 لجان فرعية في 6 مقار انتخابية.

في حي الشرق يستقبل 42 ألفًا و325 ناخبًا داخل 9 لجان فرعية في 8 مقار انتخابية.

في حي العرب 50 ألفًا و434 ناخبًا داخل 9 لجان فرعية في 8 مقار انتخابية.

في حي المناخ يستقبل 80 ألفًا و934 ناخبًا داخل 10 لجان فرعية في 10 مقار انتخابية.

في حي الضواحي يستقبل 93 ألف ناخب داخل 11 لجان فرعية في 8 مقار انتخابية و11 مقرا انتخابيا.

في حي الزهور يستقبل 156 ألفًا و98 ناخبًا داخل 21 لجان فرعية في 16 مقار انتخابية.

في حي الجنوب يستقبل 37 ألفًا و569 ناخبًا داخل 10 لجان فرعية في 10 مقار انتخابية.

في حي غرب يستقبل 2824 ناخب داخل 2 لجنة فرعية في مقر واحد انتخابي.