بعد إغلاق اللجان.. محافظ بورسعيد يستعرض تفاصيل اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، أنه ترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، من بدء التصويت وحتى إغلاقه، للوقوف على استعدادات استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وبحضور ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

واستعرض محافظ بورسعيد نتيجة اليوم الأول طبقا لتقرير غرفة عمليات الشبكة الوطنية، وقال إن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق اللازم، لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

غرفة العمليات تعمل 24 ساعة

وأكد محافظ بورسعيد، على المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان حيث تعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفة الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

مشيرا إلى أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين مع بدء عملية التصويت وحتى الإغلاق.

تيسيرات للناخبين

وتأكد محافظ بورسعيد من انتظام سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين والقائمين على الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية.