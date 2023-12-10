محافظ بورسعيد يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في بورفؤاد قبل غلق التصويت

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته الميدانية في الساعة الأخيرة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تفقد عددا من المقار الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد.

وتفقد محافظ بورسعيد، لجان مدارس الخلفاء الراشدين، ونبوية الجابري، و23 ديسمبر، وبورفؤاد الثانوية بنات.

انتظام الانتخابات الرئاسية

واطمأن محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد، كما تأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وأيضا تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدا بالإقبال الغير مسبوق للمواطنين على المقار الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية.

كما وجّه محافظ بورسعيد الشكر للمستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، معربا عن فخره بهذا الشكل المشرف الذي خرج به اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات الشبكة الوطنية

وأكد محافظ بورسعيد على تواصل انعقاد غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه تم تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.