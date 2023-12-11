الإضراب يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهدت الأراضي الفلسطينية إضرابًا شاملًا اليوم الاثنين؛ تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ66 على قطاع غزة، وبالمجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

الاضراب بتسبب في شلل الحياة بالأراضي الفلسطينية

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فان الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، شلّ كافة مناحي الحياة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

دعوات للإضراب حول العالم تضامنًا مع الفلسطينيين

ويأتي الإضراب الشامل، ضمن حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17975 شهيدا، ونحو 51300 جريح، أغلبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية، وسط صمت عالمي مخزي وعجز مجلس الأمن عن اصدار قرار بوقف اطلاق النار.