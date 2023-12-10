جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهرين

على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية»، التابعة لجيش الاحتلال، عن مصادر أمنية أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، قبل شهرين.

محاولات لصفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين

ونقلت قناة «العربية» تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، لم تكشف عن هوياتهم، أكدوا فيها أنه تكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين في الشهرين القادمين، وأضافت أن دولة الاحتلال ستسمح خلال الشهرين المقبلين، لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم، بموجب طلب أمريكي.

معركة خان يونس ستستمر شهراً

وفي سياق متصل، أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن معركة خان يونس ستستمر شهراً، بحسب ما نقلت قناة «العربية» عن «القناة 13»، التابعة للاحتلال، وأضاف نتنياهو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستمضي قدماً في حربها بقطاع غزة.

وذكرت تقديرات إسرائيلية، نقلتها هيئة البث العامة «كان»، أن القتال في قطاع غزة سيمتد إلى شهرين إضافيين، لكن لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد ذلك، إنما «عمليات تموضع»، وستبقى القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

ويتعارض هذا الأمر مع مهلة منحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل لإنهاء الحرب بحلول يناير المقبل، وفق تقارير إعلامية، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض نفى تحديد موعد لإسرائيل لوقف العدوان على غزة.