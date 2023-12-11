الشباب يتصدرون المشهد في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة (صور)

بدأ عدد كبير من المواطنين في التوافد على مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة والعديد من المقرات الانتخابية منها مدرسة الشهيد الرائد حازم محمود عزب ومدرسة الطبري ومعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدّر الشباب المشهد في الدقائق الأولى من فتح باب التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، إذ أكّد بعضهم أنّ التصويت في الانتخابات حق وواجب ووطني، وبسبب ارتباطهم بمواعيد عمل لم يسعفهم التصويت في أول الأيام، مؤكّدين أنَّ المهم المشاركة سواء أول أو ثاني أو ثالث يوم.

التصويت في الانتخابات

وكانت أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد العاشر من ديسمبر، وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين حتى الدقائق الأخيرة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، كما تمّ مدّ التصويت في بعض اللجان لساعة تقريبًا بسبب كثرة عدد المواطنين المتواجدين داخل اللجان الانتخابية.

وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024 حتى غدا الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الانتخابات يومه 18 من الشهر بنفسه بحسب ما أكّدته الهيئة الوطنية للانتخابات.