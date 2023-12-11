طوابير أمام لجان القليوبية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين بقرى مركز طوخ بالقليوبية، في التاسعة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري

وجرى فتح اللجان وسط إجراءات تأمينية ووقائية مشددة بمحيط اللجان، خاصة أنّ الأعداد كبيرة بشكل واضح أمام لجان قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة نحو 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.