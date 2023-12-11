غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: انتظام التصويت في 533 لجنة فرعية

بدأت، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، في 533 لجنة موزعة على كل الدوائر الانتخابية.

وقال المستشار مسعد أبو سعد، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، إنه تم التأكد من بدء العملية الانتخابية في كل اللجان الـ533 الفرعية والـ18 لجنة عامة بالإسكندرية، من خلال وجود قاض في كل لجنة فرعية، من بينهم قاضيتان.

استلام كل قاض للجنته مع انطلاق الانتخابات

وأضاف رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، في بيان اليوم، أن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية تأكدت من استلام كل قاضي للجنته مع انطلاق الانتخابات، مشيرا إلى أن نسب الإقبال أمس كانت كبيرة وتجاوزت معدلات الإقبال في الانتخابات السابقة.

الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا، و533 لجنة فرعية، إضافة إلى 36 لجنة للوافدين.