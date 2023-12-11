ماركة حلويات شهيرة تدعم الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غريبة.. صدمة وغضب واسع

في الوقت الذي تتناثر فيه أشلاء الأطفال الفلسطينيين، على أيادي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتُلطخ الجدران والشوارع بالدماء، وتترك الجثامين بالطرقات، لعدم وجود أكفان أو مقابر تحوي جثامين الشهداء، وسط غضب شعبي عربي وعالمي، لتفاجئ علامة تجارية شهيرة لصناعة الكيك والحلوى، بدعم الاحتلال الإسرائيلي عبر منتجاتها بطريقة أثارت غضبا واسعا.

ماركة حلويات شهيرة تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نشر الحساب الرسمي للعلامة العالمية التجارية الشهيرة، لصناعة وتزيين الحلوى والكيك، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو خلال تزيين الكيك على شكل الشمعدان اليهودي، احتفالا بعيد حانوكا أوعيد الأنوار، وهو عيد يهودي يستمر لمدة 8 أيام، إذ وضعوا كيك باللون الأزرق مزينة بنفس الشعار مع إضافة الشموع، معلقة: «عيد حانوكا سعيد، إليك كيفية صنع كعكة لاحتفال صغير باستخدام الشموع ذات الحجم العادي»، مع غلق خاصية التعليقات لتجنب الانتقادات.

غضب كبير بعد دعم العلامة للاحتلال الإسرائيلي

سرعان ما قررت كثيرات من خبراء الطهي، إعادة نشر المنشور عبر حساباتهم الشخصية، مهاجمين التصرف، خاصة أن العلامة التجارية الشهيرة تصدر منتجاتها للعديد من الدول، لتنضم في هذه اللحظة لقائمة المقاطعة التي يدعو لها الملايين حول العالم.

وعلق الرواد: «ودي كمان بتدعم الاحتلال، هنقاطعها ونشوف المنتجات المحلية»، و«على الرغم من منتجاتها العالية الجودة، لكن هنقاطعها وفي محلي اكيد أحسن».

جدير بالذكر أن علامة الكيك والحلوى الشهيرة، تأسست عام 1929، وهي تعمل على تسويق المنتجات الاستهلاكية لمنتجات تزيين الكعك وأدوات الخبز التي تخدم أكثر من 105 دول.