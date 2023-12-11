جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أكثر من 100 جندي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

وبحسب «فرانس 24» أن ذلك يأتي بعد أن قصف جيش الاحتلال المدينة الرئيسية في جنوب غزة في أعقاب تحذير الفصائل الفلسطينية من أن أي محتجزين إسرائيليين لن يغادروا القطاع على قيد الحياة ما لم يتم تلبية مطالبها بإطلاق سراح السجناء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا أمس نشطاء حركة المقاومة إلى إلقاء أسلحتهم، قائلا إن نهاية الجماعة الإسلامية الفلسطينية أصبحت قريبة.

توغل كبير جديد في قلب المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن شقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى وسط خان يونس يوم الأحد في جنوب قطاع غزة.

ويستمر عدوان قوت الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط أكثر من 17900 شهيد وأكثر من 53 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.

وتسبب العدوان في تهجير غالبية سكان قطاع غزة بعد تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع.