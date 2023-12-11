نتنياهو خائف.. ماذا فعل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة «الكابينت»؟

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر عدم إجراء تصويت على القرارات خلال جلسة مجلس الكابينت، وذلك بسبب مخاوفه من عدم حصوله على أغلبية الأصوات في الكابينت.

نتنياهو خائف

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء نتنياهو قد قرر عدم إجراء التصويت على القرارات، خوفاً من عدم الحصول على أغلبية في مجلس الوزراء.

ووفقًا لتقارير الإعلام الإسرائيلي، كانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة «الكتبينت» تدرس إمكانية إطلاق سراح أموال السلطة الفلسطينية التي تم احتجازها لديها، كما كانت تدرس أيضًا إمكانية السماح لعمال الضفة الغربية بالعودة للعمل وفقًا لشروط جديدة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي قد استولى بالكامل على منطقة ميدان فلسطين في غزة، وتشمل هذه المنطقة، بين أمور أخرى، مكاتب حكومة الفصائل الفلسطينية والبنية التحتية التابعة لها.

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منطقة ميدان فلسطين

وأفاد هاجاري في تصريح صحفي بأن منطقة ميدان فلسطين تحتوي على مكتب يحيى السنوار ومكاتب حكومية، بالإضافة إلى أصول تعود لكبار المسؤولين في الفصائل الفلسطينية، وتوجد أيضًا شبكة من الأنفاق.

وأضاف أن «منطقة ميدان فلسطين هي المركز الرئيسي للقيادة، حيث كانت تتواجد قيادة الفصائل الفلسطينية العليا في السابع من أكتوبر وخلال الاشتباكات، وخلال هذه الاشتباكات، قام أعضاء القيادة العليا بالانتقال إلى مناطق أخرى».

وأكد هاجاري أن هدفهم هو الوصول إلى القيادات العليا في الفصائل الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص السنوار.