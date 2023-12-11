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انتخابات المصريين بالداخل

الشباب يتصدر المشهد الانتخابي في لجنة مدرسة قصر الدوبارة بالقاهرة

كتب:

محمد هانئ
11:02 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
لجنة قصر الدوبارة

لجنة قصر الدوبارة

تصدر الشباب المشهد الانتخابي في مدرسة قصر الدوبارة للغات بإدارة غرب القاهرة التعليمية لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الحضور المكثف من المصريين.

وتشهد المدرسة مُنذ الساعات الأولي وجودا مكثفا للشباب والنساء وكبار السن.

وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

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