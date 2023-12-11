وكيل «تعليم كفر الشيح» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة المغتربين بلجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات بمدينة كفر الشيخ، داعيا المصريين إلى المشاركة الفعالة في ما وصفه العرس التاريخي الكبير، الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها، مؤكدا أنّ المشاركة الإيجابية تعد إسهاما في بناء الوطن.

محمد عبد الله: مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية

وقال وكيل الوزارة، إنّ مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنّ اليوم هو عرس ديمقراطي يحتفل به المصريين باختيار رئيسهم، مطالبا الجميع خاصة الشباب بالمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم، ليثبتوا أمام العالم أنهم على قدر المسؤولية.

اللجان الانتخابية بكفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الناخبين

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ أبوابها في تمام الساعة التاسعة، في ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية، التي تمتد 3 أيام وتنتهي غدا الثلاثاء.

وحرص عدد من الناخبين على التوافد إلى مراكز الاقتراع، في الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم.

ويُشارك مليونان و339 ألفا و800 ناخب في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.