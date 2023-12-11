«اللمة تحلى في الانتخابات».. أصحاب وعائلات يجتمعون في رحاب لجان التصويت

تعيش مصر أجواء احتفالية ممزوجة بحب الوطن، إذ يدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ورغم أن هذه المناسبات تتسم بالطابع الفردي، إذ يدخل كل شخص بمفرده ليصوت لمن يريد، إلا أن «الوطن» رصدت «لمة سعيدة وجميلة» بين الأصدقاء والعائلات.

وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

مسن وزوجته يصوتان في الانتخابات

وحرص ناخب مسن وزوجته على المشاركة في انتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة قصر الدوبارة للغات إدارة غرب القاهرة التعليمية باللجنة العامة 30 اللجنة الفرعية (1) في اليوم الثاني على التوالي التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط استمرار الحضور المكثف من المصريين.

وطالب الرجل المسن وزوجته على توجيه رسالة للشعب المصري عبر جريدة الوطن: «نزلنا انتخابات الرئاسية عشان مستقبل مصر وشبابها، الدور على الشباب للنزول زينا للحفاظ على بلدهم».

صديقتان تذهبان معا

وفي مصر الجديدة عبرت كل من ماريا شكري وسلوى محروس عن سعادتهما بالمشاركة في الانتخابات وخاصة إنهما في مقر انتخابي واحد بالمطرية، مؤكدين إنهما ستدعوان بقية الصديقات للمشاركة.

وقالت «ماريا»: «إحنا مبسوطين وكما حاسين إننا نازلين نتفسح وهنصور نفسنا وننشرها على جروب مع أصحابنا علشان ينزلوا بشاركوا».

صداقة منذ سنوات

ويري رامي كمال، البالغ من العمر 41، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني على كل شاب، مؤكدا ان الانتخابات لها دور كبير في تأسيس دولة وجمهورية جديدة ومستقبل لولاده.

الأمر الذي اتفق معه صديق عمر احمد محمود، البالغ من العمر 40عام، وقال أحمد: «الانتخابات انتخابات دولة واحنا دولتنا كبيرة والحقيقة بتكون فرصة كمان نشوف ولاد منطقتنا ونساعد الناس الكبيرة في السن، أيام الانتخابات بتكون فرحة وحب بين المنطقة كلها وزي مامعروف عننا إحنا ولاد بلد».

عائلة تذهب بأكملها

عائلة مصرية في الزاوية الحمراء مكونة من أب وأم وولدين لا يتعدى عمرهما الـ15 عاما، قررت والدتهم السيدة نجلاء محمد زكي، برفقة زوجها، أن تصطحب طفليها معها لمشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وحرص اثنين من الشباب، باسم محمد وعلي عاملين في إحدى الشركات على الإدلاء بصوتيهما في اللجنة الانتخابية بمدرسة النصر بمنطقة الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

محمد أحمد، ابن محافظة الفيوم َ، قال إن مشاركته في العملية الانتخابية يأتي في إطار حرصه علي مستقبل افضل لأولاده باختيار المرشح المناسب للمرحلة المقبلة، مناشدا جميع الشباب بضرورة الذهاب إلى لجان الانتخابات للتصويت.

وأضاف صديقه حسين علي، ان المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واجب وطني علي الجميع، و يجب علي الشباب و جميع فئات المجتمع ضرورة المشاركة في العملية لاختيار من يمثلهم ويستكمل مسيرة الانجازات لبناء الجمهورية الجديدة التي تحول مصر إلى دولة عصرية حديثة.