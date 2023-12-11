الشباب يتصدرون المشهد في انتخابات الرئاسة 2024 بلجان أكتوبر

تصدر شباب مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 المشهد الانتخابي، بالتواجد في محيط المدارس المخصص بها اللجان الانتخابية، قبل فتح باب التصويت الساعة الـ9 صباحا، بجانب مشاركة كبيرة من السيدات من أهالي المدينة، مؤكدين ان مشاركتهم من أجل دعم مسيرة التنمية و الاستقرار للدولة المصرية. وتشهد لجان مدارس مدينة أكتوبر اقبال كبير من المواطنين منذ فتح باب التصويت لانتخابات 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

كانت اللجنة العليا للانتخابات، كشفت عن إتاحة خدمة جديدة للمواطنين لمعرفة اللجان الانتخابية الخاصة بكل المصريين للإدلاء بأصواتهم، من خلال إرسال رسالة تحمل الرقم القومي ، على الرقم« 5151 » وخلال ثوان معدودة يتسلم صاحب الرسالة عنوان مقر اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتشجيع الجميع على المشاركة الإيجابية لاستكمال الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية.