الناخبون في الجيزة يصطفون أمام لجان الاقتراع لليوم الثاني (صور)

رصدت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من الجيزة، أجواء اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، إذ يصطف الناخبون مع تخصيص طابور للسيدات وآخر للرجال.

وأضافت أنه رجال الأمن منتشرون في محيط اللجان، والإقبال كثيف من قبل المواطنين على العملية الانتخابية، والمشهد لا يختلف كثيرا عن أمس من حيث الإقبال.

وأشارت إلى أن محافظة الجيزة الكتلة التصويتية لها 6 ملايين و234 ألف ناخب، وتضم 6 لجان عامة مقسمة لـ457 مركزا انتخابيا، يضم 754 لجنة فرعية، و47 لجنة مغتربين على مستوى المحافظة.