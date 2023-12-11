المفتي يتوجه إلى موسكو للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر، لمناقشة دور زعماء الأديان في حماية القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز السلام والأمن.

تعزيز السلام

ويلقي المفتي كلمة رئيسية عن المواضيع المتعلقة بقضايا حفظ وتعزيز السلام في العصر الحديث، وصون وحماية القيم الروحية والأخلاقية والوضع الديني في عصر العولمة تحليل التحديات والاتجاهات المعاصرة.

وتأتي المشاركة في إطار تنفيذ استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدِّ جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر وتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية