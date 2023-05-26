مفتى الجمهورية لقناة الناس: يجب الالتزام بقوانين تنظيم الحج

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يجب علينا عدم الاحتيال ومخالفة القوانين في بلد المسافر، أو بلد المناسك ذاتها، وأن نترك الأمور تسير بما قدره وقسمه الله لنا ونرضى به، ويكتب الله لنا الحج في عام مقبل.

العمرة تأتي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى

وتابع «علام» خلال تقديمه برنامج «فتوى لها حكاية» المذاع على قناة الناس اليوم الجمع:، «الحج أو العمرة يأتي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يرضى بما قدره الله، ويدعو الله أن يمن عليه بالعمرة أو الحج في عام مقبل طالما لم يرزق بها في العام الجاري»، مؤكدا أن الحج له فتاوى وآراء متعددة سيتم تناولها خلال الحلقات المقبلة.

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.