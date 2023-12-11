توافد سيدات التجمع على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
كتب:
عمرو صالح
11:13 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية
اصطف عدد من سيدات وفتيات منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة أمام مقرات اللجان مع الساعات الأولى للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث يتنافس 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات.
مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية
وشهدت لجنة الشهيد أحمد أبو العينين اصطفافا كبيرا من سيدات وفتيات القاهرة الجديدة الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، وهي واجب وطني وملحمة وطنية في حب مصر.
وانطلقت العملية الانتخابية اليوم في التاسعة صباحا في جميع اللجان والمقرات الانتخابية بمختلف المناطق، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.