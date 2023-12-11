توافد سيدات التجمع على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اصطف عدد من سيدات وفتيات منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة أمام مقرات اللجان مع الساعات الأولى للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث يتنافس 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات.

مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية

وشهدت لجنة الشهيد أحمد أبو العينين اصطفافا كبيرا من سيدات وفتيات القاهرة الجديدة الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، وهي واجب وطني وملحمة وطنية في حب مصر.

وانطلقت العملية الانتخابية اليوم في التاسعة صباحا في جميع اللجان والمقرات الانتخابية بمختلف المناطق، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.