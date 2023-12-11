«رسالة على كرسي متحرك».. «توفيق» يحفز الشباب على المشاركة في الانتخابات

اعتبر في وجوده على باب اللجنة رسالة، وجهها للجميع دون أن يحرك شفتيه، كلما دعاه أحد للتصوير استجاب، مبتسما وملوحا براحة يديه بعلامة نصر تختصر مئات الكلمات، استكان بكرسيه المتحرك قرب باب اللجنة ليدلف إليها فور فتحها، ويمنح صوته لمن اختاره، ويسدد ثمنا غاليا في رقبته، يتعهد بالوفاء به كل وقت وحين، فقد تعلم الستيني القعيد أن دوره كمواطن يتلخص في أن يكون إيجابيا، يلبي نداء وطنه، ويحمي بلده كلما سنحت له الفرصة، وفي الصندوق السبيل الوحيد.

صوتنا في الانتخابات رد للجميل

لم يكتفِ الحاج توفيق بالتصويت فحسب، بل خاطب المصريين جميعًا بصوت واهن لكنه يملك عزيمة، فبعد الإدلاء بصوته في لجنته بمدرسة الخديوي إسماعيل بالمنيرة باليوم الثاني للانتخابات، قال توفيق لـ«الوطن»: «أدفع عمري كله وبلدي تفضل مستقرة وآمنة، ما يقدرش نعمة الأمان إلا اللي شاف الحرب، وشاف الخوف، وأبسط رد على جميل بلدنا إننا نصوت في الانتخابات، مش مهم الصوت لمين، المهم إننا نشارك».

تبادل توفيق وعدد من الناخبين، المنتظرين أدوارهم أمام اللجان، الحديث، يعطيهم من خبرته التي تراكمت بفعل السنوات: «اللي أنتم شايفينه قدامكم ده دليل أننا شعب فاهم، واقف جنب بلده، ومش فارق معاه رسائل اللي مش عايزينا نطلع لقدام، العالم كله شايف اللي زيي على باب اللجنة، عشان يعرفوا أننا نقدر نحمي بلدنا».

وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.