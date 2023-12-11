رئيس اتحاد عمال مصر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنته بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، زار «جبران» عددا من اللجان الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابات في ثاني أيام التصويت، وأشاد بإقبال الناخبين على اللجان، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن، دعما للوطن وبناء مصر الحديثة والوصول الي الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي، وبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد.

وشدد رئيس عمال مصر خلال التصويت على ضرورة مشاركة كافة أطياف الشعب المصري، وعلى رأسهم العمال، لاستكمال خارطة الطريق، للخروج بمصر إلى بر الأمان واستكمال مسيرة التنمية والنجاح.

وأشار إلى أن الاتحاد العام يتابع سير العملية الانتخابية أولا بأول، من خلال غرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الاتحادات المحلية.