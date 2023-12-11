لجنة الموازنة بـ«النواب» تشيد بأجواء الانتخابات الرئاسية: مشاهد غير مسبوقة

أشاد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمشهد الانتخابي في أول يوم، موضحا أنه كان غير مسبوق، إذ شهدت دائرته بطهطا في محافظة سوهاج إقبال كبير من كل الناخبين بكل طوائفهم وأعمارهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في تغطية خاصة للقناة الأولى: «شهدت وعاصرت انتخابات عدة سابقة، والمشهد أمس كان فيه إصرار جميع الشعب المصري بكل طوائفهم من شباب وشيوخ وسيدات على الاصطفاف من قبل فتح باب الاقتراع، وكانت الطوابير مصطفة خارج اللجان الانتخابية قبل فتحها»، مشيرا إلى أنّ الشعب حريص على استقرار دولته.