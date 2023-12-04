رئيس «موازنة النواب»: مصر تواصل خطط التنمية بعقلانية رغم الأزمات

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولي باقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري، إيجابية وتدل على دراسة الصندوق بجدية زيادة التمويلات الممنوحة لمصر، لتصل إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات فقط، لأنّ مصر تواصل خطط التنمية بعقلانية.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «قناة DMC»، أنَّ التصريحات جاءت بعد توافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وخاصةً الأعضاء الخمسة الكبار وهي إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان.

مصر تواصل خطط التنمية بعقلانية

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «المديرون التنفيذيون للصندوق أقروا بذلك أنّ الظروف المحيطة بمصر غير مسبوقة، من تداعيات الأزمة الروسية، وحرب غزة، وجميعها ظروف غير مسبوقة».

وأكد أنّ مصر لا تزال تتحرك بعقلانية شديدة بين العديد من الملفات، ومنذ أزمة سد النهضة ومرورا بـ«كوفيد-19» ووصولاً إلى أزمة غزة، لا تزال مصر تواصل خططها للتنمية بمنتهى الرشاد والعقلانية.