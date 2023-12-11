«الرقابة الصحية» تكشف تفاصيل الحصول على شهادة GAHAR بالتعاون مع جامعات دولية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تفاصيل التسجيل للحصول على شهادة متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد GAHAR EGY-CAP وهي أول شهادة متخصصة من نوعها في مصر والوطن العربي، وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية والدولية.

صرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأنّ شهادة GAHAR EGY-CAP أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص معتمد من GAHAR، والتي تمثل جهة الاعتماد الحكومية المصرية الوحيدة لجودة المنشآت الصحية، تعمل على تأهيل المنشآت الصحية بمختلف انواعها للحصول على الاعتماد.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّ المتدرب يحصل على الجانب النظري والعملي بالجامعات فيما يتعلق بمعايير المستشفيات الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من «اسكوا» على أيدي خبراء متخصصين في جودة الرعاية الصحية بمجالات متعددة مثل: «القيادة والإدارة في المنشآت الصحية، سلامة البيئة والمنشأة، الرعاية المتمركزة حول المريض، تقديم الرعاية المتكاملة، إدارة الخدمات التشخيصية والمساندة، إدارة وسلامة الدواء، إدارة الموارد البشرية بالمنشآت الصحية، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الجودة وتحسين الأداء والتكنولوجيا وإدارة المعلومات، سلامة المرضى، الحصول على الاعتماد».

وتابع أنّ هيئة الاعتماد حرصت امداد المتخصص، إلى جانب الدبلوم المتخصص من الجامعات، ببرنامج تدريبي متكامل لبناء القدرات على تطبيق معايير اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب إمداده بالجانب المعرفي والعملي اللازم لتأهيل المنشأة وفقا لنظم الاعتماد الدولية المختلفة، قبل تقدمه لاختبار الشهادة، مشيرا إلى أنّ البرنامج التدريبي يتم تقديمه على يد نخبة من الخبراء المتميزين في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية من خلال برنامج تفاعلي غير مسبوق، إيمانا بالدور الحيوي والمهم لمراكز ووحدات الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تقديمها لنحو 80% من الخدمات الصحية للأسر المصرية والتي تمثل محور اهتمام المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

وأكد طه، أهمية تعزيز التعليم والتدريب المستمر لجميع الكوادر الصحية، بما يساعد في بناء كوادر طبية مؤثرة وفعالة من العاملين بالقطاع الصحي وقادرين على تقديم رعاية صحية آمنة ومستدامة وذات جودة عالمية بما يتلاءم مع رؤية مصر 2030 للقطاع الصحي المصري وأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أنّ البرنامج التدريبي GAHAR EGY-CAP يمثل خطوة مهمة في طريق النهوض بجودة وسلامة الخدمات الصحية ومستقبل الرعاية الصحية بالمنظومة الجديدة، حيث يساعد المتدربين على الإلمام بالمبادئ الأساسية التي تعزز قدراتهم في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو من أنظمة الاعتماد المختلفة بما يتكون لديهم من المعرفة، والمهارات التي تمكنهم من الفهم والتطبيق الصحيح لمفاهيم الجودة وتحسين الأداء، وسلامة المرضى، وإدارة الموارد البشرية، وممارسات مكافحة ومنع انتشار العدوى، والرعاية المتمركزة حول المريض، والتنسيق والإعداد لعمليات المراجعة التقييمية وتبنى نموذج القيادة التشاركية، وبما يضمن توفير خدمات صحية أمنة وفعالة وبمستويات جودة عالمية ومستدامة.

وعن المتطلبات الأساسية للتقدم للبرنامج التدريبي، أشار طه إلى أنّ المتقدم للشهادة يجب أن يكون حاصلا على الدبلوم المهني المؤهل لامتحان GAHAR_EGYCAP من إحدى المؤسسات التعليمية التي وقعت بروتوكول تعاون مع «جهار»، مشيرا إلى التوجه للإدارة العامة لتدريب الغير بالهيئة للإجابة عن أي استفسارات وفتح باب التسجيل بالبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.gahar.gov.eg.