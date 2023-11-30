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«الرقابة الصحية» تنظم لقاءات تعريفية بالمنشآت الطبية في الأقصر 

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
05:31 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، لقاءً تعريفيًا لمديري المنشآت الصحية الخاصة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار خطة الهيئة لعقد سلسلة من اللقاءات التوعوية والتعريفية مع مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.

شارك في اللقاء، الدكتور ممدوح الوشاحي، مدير فرع الأقصر، والدكتور أحمد عمر، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، وفريق من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

خلال اللقاء، تم شرح منظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة، وشروط الانضمام إليها.

كما تم شرح معايير الاعتماد التي يجب على المنشآت الصحية استيفاؤها للحصول على الموافقة على الانضمام إلى المنظومة، والخدمات التي تقدمها الهيئة لمساعدتها على تطبيق المعايير.

وناقش المشاركون في اللقاء، التحديات التي تواجه المنشآت الصحية في تطبيق معايير الجودة، وسبل التغلب عليها.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون على أهمية التعاون بين الهيئة ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة، وبمستويات جودة عالمية لجميع المنتفعين بالتأمين الشامل.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار