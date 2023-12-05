«الرقابة الصحية» تشارك في جلسة تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية بـ«COP28»

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR حرصت على دعم تحول المنشآت الصحية إلى منشآت خضراء من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة، وتضمَّن قياس وإدارة 8 عناصر أساسية، وهي «القيادة الفعالة والقادرة على التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، وتصميم المباني والمنشآت الصحية وفق أكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية».

الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ 2050

وأشار رئيس هيئة الأعتماد والرقابة الصحية إلى أنّ «الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ 2050»، وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الأنظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبيا والمسؤولة بيئيا لتكون نموذجا يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع المناخ»، والمنعقدة على هامش فعاليات «مؤتمر المناخ COP 28» الذي تستضيفه إمارة دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

مبادرة المنشآت الصحية الخضراء

وأوضح الدكتور أحمد طه، أنّ الأسس الأيديولوجية لمبادرة المنشآت الصحية الخضراء في مصر تتماشى مع مستقبل الرعاية الصحية المستدامة عالميا، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالمنشآت الصحية، حيث تتراوح وفقا للإحصائيات الدولية بين 4% إلى 7% من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، ورغم أنّها نسبة تبدو منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة، إلا أنّها تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل داخل القطاع الصحي وعلى مخرجات الرعاية الصحية بشكل عام، ويمكن تقليلها من خلال الاتجاه نحو تصميم وتشغيل المنشآت الصحية بطرق تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية بما يؤثر إيجابيا على صحة المرضى والبيئة المحيطة، وتجنب الكارثة الصحية التي قد تنتج عن تغير المناخ.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، نموذجا لنجاح تجربة اعتماد أول منشأة مصرية وفقا لدليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن GAHAR، وما حققته من نسب وأرقام مرتفعة في تخفيض البصمة الكربونية للمنشأة بمقدار 695 طن، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20.3% سنويًا، وتوفير نحو 19% من استهلاك المياه، وهو ما كان له مردود إيجابي في خفض تكاليف الإنفاق السنوية للمنشأة وتحقيق وفورات مالية إجمالية وصلت إلى ما يفوق 6 ملايين جنيه.

وأوضح أنّ انتقال العالم إلى أيديولوجية المستشفيات الخضراء يعتبر جزءًا أساسيا من الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وخطوة هامة نحو الاستدامة البيئية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها من التدابير الفعالة في تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء والمياة، ودعم الجهود المستمرة التي تقود إلى مستقبل أكثر استدامة للناس والمجتمع بشكل عام.

يذكر أنّ مؤتمر المناخ COP 28 أكبر حدث دولي يهدف إلى مواجهة خطر التغيرات المناخية، ويحظى بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من دول العالم لتبادل المناقشات والخطط والاستراتيجيات لبحث تأثيرات التغير المناخي والنظر إلى مستقبل الرعاية الصحية.