«الملا»: صناعة البترول والغاز جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة تغير المناخ

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توقيت انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وتستضيفه قطر في ظل تحديات عديدة تتعاقب على العالم ويتأثر بها قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر عملت على استغلال مقوماتها التنافسية لتطويع أزمات وتحديات الطاقة العالمية ومواجهتها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح أعمال المؤتمر صباح اليوم بالدوحة تحت شعار «الطاقة والتعاون العربى» بمشاركة وزراء البترول والطاقة العرب وجمع من الخبراء والمختصين.

مبادرات عربية مشتركة

وأشار «الملا»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أهمية العمل سويًا على مبادرات عربية مشتركة تستهدف الانتقال العادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة والتي وجهت الأنظار نحو قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات واستخدام الهيدروجين، مؤكدا على أهمية العمل المشترك على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاعات البترول والغاز بالدول العربية وخفض الانبعاثات ومشاركة افضل التجارب والممارسات.

قضية تغير المناخ

وأوضح الوزير، أنه في ظل قضية تغير المناخ التي ظهرت كتحد جديد لقطاع البترول والغاز فإنه من الأهمية تحقيق أمن الطاقة بالتوازي مع تلبية التزامات التحول الطاقي، والتي تستوجب تنويع مزيج الطاقة ليشمل إلى جانب المصادر التقليدية كل من المصادر المتجددة والخضراء والهيدروجين.

الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي

وأضاف أن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، لافتا إلى الدور الهام الذي قام به قطاع البترول المصري في وضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار في مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ السابقة التي استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي وتنظيمها يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الاطلاق، وعلاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

وأشار الوزير إلى أن مخرجات مؤتمر المناخ السابق COP27 في مصر، مهدت الطريق لمزيد من التطلعات في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في الامارات الشقيقة، لافتا إلى حرص مصر على التعاون البناء مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر من اجل البناء على الزخم المتحقق في مؤتمر شرم الشيخ والمخرجات والمبادرات المهمة التي توصل اليها مثل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وبرنامجي العمل حول الانتقال العادل للطاقة وخفض الانبعاثات.