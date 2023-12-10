وزير البترول: شاركنا في توفير مقرات انتخابية للعاملين بالأماكن النائية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إننا سعداء بما يحدث في مصر وتنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي في ظل الجمهورية الجديدة.

وزير البترول: هناك مقرات انتخابية للعاملين في الأماكن النائية

وعبر وزير البترول عن سعادته بتواجد المواطنين أمام اللجان وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الوزارة قدمت العديد من التيسيرات للعاملين بها وخاصة في الأماكن النائية بعمل مقرات انتخابية، وخاصة وأن العمل في الوزارة لا يتوقف وخاصة في مهام حفر الآبار، لذا وفرنا للشركات العاملة بالأماكن النائية لجان تصويت قريبة منهم.

وأضاف «الملا»، في تصريحات صحفية لجريدة «الوطن»، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات من قبل المواطنين يدل عل التطور الذي تشهده الحياة السياسية في مصر، وهو دور كل مصري وواجبه.

وأدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة أبو الفرج الابتدائية في بولاق ابو العلا.

وتجري الانتخابات الرئاسية في الداخل على مدار 3 أيام بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز السلم.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.