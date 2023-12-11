معلمو إدارة العامرية التعليمية يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات

نظم معلمو إدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، مسيرة بشوارع العامرية غرب الإسكندرية، تشجيعا للمواطنين ودعوتهم إلى النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تعد أهم استحقاق انتخابي دستوري.

مسيرة حاشدة في العامرية

ويقول هشام عثمان، مدير عام إدارة العامرية التعليمية، إن معلمي الإدارة والموظفين والإداريين، قرروا أن تكون مشاركتهم في هذا العرس الانتخابي مميزة ومؤثرة، فلم يكتفوا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بل قرروا تنظيم مسيرة حاشدة فى شوارع العامرية لدعوة وتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة، لتظهر عروس البحر الأبيض المتوسط في أبهى صورها بالمشاركة الانتخابية.

علم وصفارة

وأشار «عثمان» إلى أن عدد من المعلمين صنعوا علما كبيرا، طوله أكثر من 10 أمتار، وأحضرت إحدى المعلمات صفارة، إلى جانب الأغانى والفرحة التي ظهرت على وجوة الجميع؛ لأن النزول والمشاركة تعبير حقيقى عن حب مصر.

وتوجهت المسيرة إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الفعلية الإيجابية لاختيار رئيس الجمهورية.