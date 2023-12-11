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انتخابات المصريين بالداخل

حلمي عبد الباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

كتب:

ضحى محمد
02:07 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
حلمي عبدالباقي في انتخابات الرئاسة 2024

حلمي عبدالباقي في انتخابات الرئاسة 2024

حرص الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند تقاطع شارع نادي الصيد وزارة الزراعة.

واجب وطني

وأكّد «عبدالباقي» لـ«الوطن» أنَّ الانتخاب واجب وطني وأمر ضروري وحتمي علي المواطنين بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتمني الصالح لمصر في المستقبل.

انتخابات الرئاسة 2024

وتشهد الانتخابات الرئاسية الحالية، توافد جماهيري كبير من المواطنين الذين يحرصون على اختيار مستقبل دولتهم، وأنها استحقاق دستوري لكل مصري.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.