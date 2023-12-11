رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني وقومي.

المشاركة الإيجابية وتقديم تسهيلات للناخبين

وحث «كشك» جميع منتسبي الجامعة، على ضرورة المشاركة الفعالة، مشيرا إلى حرص الجامعة على تقديم أوجه الدعم كافة لمنسوبيها وطلابها، وقدمت العديد من التسهيلات لأداء واجبهم الوطني، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

يأتى ذلك انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي والتثقيفي، بتعزيز الوعي القومي لدى طلابها، وغرس قيم الولاء والانتماء، والسعى لخلق جيل أكثر وعيًا بواجبه الوطني، ليشارك في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، ويرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.