طلاب جامعات يشاركون بالانتخابات الرئاسية: نأمل في وجود فرص عمل بعد التخرج

شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة، التابعة لمنظمة القاهرة التعليمية، إقبالا كبيرا من طلاب الجامعات المختلفة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مينا إسحاق: حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطني

وقال مينا إسحاق، لـ«الوطن»: «أنا طالب بكلية الإعلام في المرحلة الثانية وحرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطني، وأطالب رئيس مصر القادم بتوفير فرص عمل للخريجين من الجامعات في مجالهم من أجل الاستفادة مما تعلموا خلال دراستهم».

كما قال محمد عثمان طالب بكلية علوم بجامعة القاهرة: «أنتظر من رئيس مصر القادم المزيد من المشروعات الوطنية من أجل استمرار تقدم البلاد وزيادة فرص العمل، خاصة وأننا نأمل في وجود فرص عمل بعد التخرج، في ظل طموحنا في النجاح في بلادنا».

شديد إبراهيم: مشاركتي في الانتخابات الرئاسية حرصا على استقرار بلدي

بينما أكد شديد إبراهيم: «أنا طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومشاركتي في الانتخابات الرئاسية من أجل حرصي على استقرار بلدي، وأتمنى من الرئيس القادم وجود مشروع وطني يكون هدفه استقطاب المتفوقين في الجامعات المصرية عند التخرج والعمل على تطويرهم في مجالهم حتى تستطيع مصر الاستفادة منهم ككوادر للبلاد».