محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية شهدت تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم

شهدت لجان الانتخابات في الإسكندرية تسهيلات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات، وهو ما أثنى عليه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال تفقده اللجنة الانتخابية في مدرسة الزهور الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير 2.

وقال المحافظ إنّ العملية الانتخابية شهدت تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كراسي متحركة أمام اللجان، تنفيذًا لرغبتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

محافظ الإسكندرية: حرص الناخبين ينبع من حبهم لمصر

واضاف المحافظ في كلمته على هامش التفقد، أن حرصهم ينبع من حبهم لمصر وحرصهم على مستقبل أفضل، وإيمانهم بدورهم الإيجابي في هذا العرس الديمقراطي.

وتفقد المحافظ اللجنة الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، وأشاد بإقبال المواطنين من أهالي المنطقة على اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

مشاركة جميع أطياف الشعب السكندري

وأكد اللواء محمد الشريف؛ أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين في اليوم الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السكندري الذين توافدوا على اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى، في مشهد حضاري وتنظيم مميز يعكس الصورة الحضارية اللائقة بالشعب السكندري العظيم.

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