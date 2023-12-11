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انتخابات المصريين بالداخل

الفنان أحمد الشافعي يدلي بصوته في الانتخابات: نواصل مسيرة النجاح

كتب:

محمود شكر
03:10 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الشافعي

الشافعي

أدلى الفنان أحمد الشافعي بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل مدرسة نهضة مصر، بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، لليوم الثاني بالانتخابات.

مواصلة النجاحات والاستقرار

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه حرص على الإدلاء بصوته من أجل مواصلة النجاحات والاستقرار في مصر.

وشارك عدد كبير من الشباب في اللجان الانتخابية بمدرسة النهضة والنصر بمنطقة الحي المتميز في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

 

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