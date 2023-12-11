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انتخابات المصريين بالداخل

مذيعة CBC تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

علي سمير
08:12 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

أدلت المذيعة أية عبد الرحمن، مذيعة قناة «CBC إكسترا»، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهرت أية عبد الرحمن في اللجنة اليوم، وشاركت في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين، للاختيار بينهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

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بقلم علي سمير