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انتخابات المصريين بالداخل

الكاتب الصحفي محمود بسيوني يدلي بصوته في الانتخابات

كتب:

نرمين عفيفي
03:27 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
محمود بسيوني

محمود بسيوني

أدلى الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

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