الكاتب الصحفي محمود بسيوني يدلي بصوته في الانتخابات كتب: نرمين عفيفي 03:27 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023 محمود بسيوني أدلى الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024: واجب دستوري المركز المصري للفكر والدراسات يصدر التقرير الثالث عن الانتخابات الرئاسية وصية البابا تواضروس للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024: شاركوا من أجل مصر رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران بقلم نرمين عفيفي