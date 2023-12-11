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انتخابات المصريين بالداخل

طلاب الأكاديمية البحرية بالعلمين الجديدة يدلون بأصواتهم في الانتخابات

كتب:

باسم الصبروتي
08:40 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

توجه طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بفرع الأكاديمية إلى اللجان الانتخابية، حيث وفرت الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، حافلات لنقل الطلاب تيسيرا عليهم.

وحرص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على التقاط الصور التذكارية، عقب الإدلاء بأصواتهم احتفالا بالمسيرة الديموقراطية

وتتواصل في أنحاء مصر، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني في انتخابات الرئاسة بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، حازم عمر.

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بقلم باسم الصبروتي