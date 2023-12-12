أطفال الإسكندرية يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. مستقبل مصر

ركب تلاميذ مدارس الإسكندرية في أتوبيس سياحي، وخروجوا ملوّحين بعلم مصر من نوافذه بالطابق الثاني، وسط ترديد أغانٍ وطنية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أجواء كرنفالية في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

الأجواء الكرنفالية طافت منطقة بشاير الخير 2 قادمين من طريق المحمودية الجديد، وظل الأطفال يرددون هتافات وطنية داعين الناس للمشاركة في الانتخابات.

تلاميذ تعليم الإسكندرية يشجعون المواطنين

وأعرب الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، عن سعادته بأبنائه الطلاب الذين جملوا المشهد الانتخابي بمشاركتهم التحفيزية للمواطنين، مشيراً إلى أنّ الشعب في أول وثاني أيام انتخابات الرئاسة عبروا عن وعيهم.

دور تعليم الإسكندرية خلال الانتخابات الرئاسية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنّ تلك المسيرة بعلم مصر وحضور التلاميذ استكمال الدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم، خلال فترة الانتخابات الحالية، وشارك العاملون في العملية التعليمية بها بشكل غير مسبوق.