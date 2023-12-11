«حياة كريمة» تواصل مراقبة الانتخابات الرئاسية: 11 ألف متطوع في جميع المحافظات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استمرارها في مراقبة العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، بتواجد مراقبيها أمام أكثر من 9 آلاف لجنة انتخابية في جميع محافظات الجمهورية، بانتشار 11 ألف شاب وشابة متطوعين من مؤسسة حياة كريمة.

وشهد اليوم الأول وبداية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 استمرار انتظام العملية الانتخابية بشكل جيد جدا وبكثافة في مشهد مشرف للانتخابات المصرية مع استمرار متطوعي حياة كريمة في تنظيم وتسهيل حركة الناخبين.

وأوضحت المؤسسة أنّه جرى رصد التغلب على مشكلة التكدس والزحام الذي شهدته عدد من اللجان الانتخابية في اليوم الأول من التصويت، رغم توافد المواطنين بكثافة منذ صباح اليوم الثاني الانتخابي قبل فتح اللجان في التاسعة صباحا، كما ظهر في معظم اللجان مشاركة مرتفعة من الشباب والسيدات.

ويشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 إجمالي 22 ألفا و340 متابع ممثلين لـ62 منظمة مجتمع مدني محلية تم تسجيلهم لمراقبة العملية الانتخابية الرئاسية ومن ضمنهم مؤسسة حياة كريمة بـ11 ألف متابع.