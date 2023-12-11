«التنسيقية»: كبار السن والسيدات الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاهد العرس الانتخابي المستمرة في جميع المحافظات حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة في مركز السنطة بالغربية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، ما يعكس وعي المواطنين وحرصهم الشديد للحفاظ على استقرار الوطن ومؤسسات، كما ظهر في الصور كبار السن والسيدات في صدارة المشهد.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية وإعلامية، لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.