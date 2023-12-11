زحام شديد بعد استئناف العملية الانتخابية بمدرسة خليل أغا في باب الشعرية

يواصل الناخبون، زحفهم نحو لجان الاقتراع، بعد انتهاء فترة الراحة واستئناف العملية الانتخابية من جديد، في دائرة باب الشعرية.

وهناك إقبال كثيف على لجنة اقتراع مدرسة خليل أغا، بحي باب الشعرية، خاصة بعد استئناف العملية الانتخابية من جديد في تمام الرابعة مساء.

ويتواجد كل الفئات العمرية بداية من الشباب وحتى أصحاب السن الكبير، من أجل الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لاستمرار عملية الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وكان الماراثون الانتخابي، انطلق في تمام التاسعة من صباح أمس الأحد، واستمر لمدة 12 ساعة، حتى التاسعة مساءً.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.