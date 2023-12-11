سبعينية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: بحب مصر وكله لازم يشارك

متوكئة على عكازها الطبي، حرصت الحاجة حكمت، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم كبر سنها، كما وجهت رسالة إلى جميع المصريين.

وأدلت الحاجة حكمت صاحبة الـ77 عاما، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة خليل أغا بحي باب الشعرية.

ووجهت حكمت رسالة إلى جميع المصريين، تطالبهم بالمشاركة في الانتخابات، لأن هذا واجب وطني على الجميع.

وهناك إقبال كثيف على لجنة اقتراع مدرسة خليل أغا، بحي باب الشعرية، خاصة بعد استئناف العملية الانتخابية من جديد في تمام الرابعة مساء.

ويتواجد في الطوابير الانتخابية، كل الفئات العمرية بداية من الشباب وحتى أصحاب السن الكبير، من أجل الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لاستمرار عملية الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وكان الماراثون الانتخابي، قد انطلق في تمام التاسعة من مساء أمس الأحد، واستمر لمدة 12 ساعة، حتى التاسعة مساءً

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي: رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح السيسي ، ورمز "الشمس" للمرشح فريد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبد السند يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم عمر.