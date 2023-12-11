جامعة سوهاج: 30 ألف طالب وطالبة يشاركون في الانتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بطلابه والذين يضربون مثالاً في حب مصر، باستمرار توافدهم على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقار لجانهم، حيث شهدت اللجان اصطفافاً بأعداد كبيرة من الطلاب من كافة الكليات، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني على التوالي، وسط المظاهر الاحتفالية التي قاموا بها تعبيراً عن فرحتهم للمشاركة بهذه الخطوة الرئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي.

30 ألف طالب وطالبة يشاركون في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «النعماني»، أنه بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في التصويت بالانتخابات الرئاسية إلى الآن ما يزيد عن 30 ألف طالب وطالبة، مٌثمناً مشاركة الطالبات بالعملية الانتخابية بهذه الأعداد الكثيفة، والاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية، ورغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة منذ اليوم الأول للانتخابات، والذي يبرهن على أهمية دور المرأة المصرية وحسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.

قادرون على بناء الجمهورية الجديدة

وأكد «النعماني»، أن ما نظمته جامعة سوهاج، من ندوات تثقيفية تحت عنوان «صوتك مستقبلك آنزل شارك» بمختلف كلياتها كان لها دور هاما في توعية الطلاب بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية، ودورهم هام كشباب في بناة المستقبل وحاملي لواء الوطن، حيث حرصت جامعة سوهاج على القيام بدورها في ترسخ المبادئ لدى طلابها بالحفاظ على مقدرات الوطن، والتوعية بأهمية صوتهم الانتخابي والتعبير عن آرائهم.