«سبعيني» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية على عكازين: «تحيا مصر»

«تحيا مصر» عبارة بدأ بها الحاج محمد فتحي البالغ من العمر 70 عامًا حديثه عن مشاركه في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية رغم حالته الصحية.

الانتخابات الرئاسية

قال الحاج محمد فتحي عن تجربته في الانتخابات الرئاسية داخل المقر الانتخابي التابع له بمدرسة أبو الفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا: «أنا جاي أنتخب علشان خاطر مصر».

وعلى الرغم من سير الحاج محمد فتحي على عكازين فإنه أصر على الذهاب اليوم للإدلاء بصوته: «أنا في 2015 عملت حادثة جامدة كنت هموت بس الحمد لله ربنا ستر بس عملت عماليات كتيره اوي لحد ما عرفت أمشي على العكازين دول بس مبقاش في صحة للشغل خلاص البركة في ابني بقي وطبعا كان لازم أنزل وأشارك في الانتخابات السنة».

انتخابات رئاسة الجمهورية

أشاد فتحي بالتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية 2024: «كل فترة انتخابية تنظيم اللجان في المدارس بيبقي أحسن والنهارده كان فيه زحمة كبيرة جدا».