لليوم الثاني.. السيدات وكبار السن يتوافدون على اللجان الانتخابية بالقليوبية

لليوم الثاني على التوالي واصل السيدات وكبار السن التوافد على اللجان الانتخابية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بعد انتهاء فترة الراحة، حيث تواجد بالفعل عدد كبير من السيدات وكبار السن بمدينة بنها، بعضهم جاء على كرسي متحرك والبعض حضر بمساعدة مرافق سواء من أسرته أو قوة تأمين اللجان.

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الانتخابات، التي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع «الهجان»، من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان لليوم الثاني وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه يتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءاً من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يٌدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة 9 صباحاً حتى التاسعة مساءً.