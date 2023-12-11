مدير حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: الانتخابات الرئاسية 2024 أفضل مشهد لحقوق الإنسان

قال وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات بلجنة صقر قريش بنات بالحي العاشر في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إن الجميع شاهد على اليوم الاحتفالي الكبير جدا وأجواء سعادة وفرح تعم جموع الشعب المصري، والإحساس بالديمقراطية يعم جموع مصر، والجميع تشارك في هذا الحدث الديمقراطي بمختلف الأعمار السنية.

الانتخابات تشهد على التضامن بين الجميع

وأضاف «صبري»، لـ«الوطن»، أن الانتخابات تشهد على التضامن بين الجميع؛ الرجل والسيدة وجميع الجهات والفئات المصرية المشاركة في هذا الحدث العظيم، متابعا: «أمس كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهذا الحدث أفضل مشهد لحقوق الإنسان، ومصر تنظر من خلاله إلى المستقبل والعمل الجماعي، وتشهد التقدم الكبير على المستوى الديموقراطي والسياسي، ونظل جميعا شركاء في رفعة هذا الوطن».

المشاركة في التصويت

وأوضح المدير التنفيذي للحملة، أن الشباب الهدف الرئيسي لمصر، ومن ينظر للشباب ينظر لمستقبله، ونحن ننتظر منهم الكثير ورفعة هذا الوطن، موجها رسالة لكل من لم يصوت حتى الآن: «انزل وشارك لسه قدامك الفرصة النهاردة وبكرة نحن جميعا شركاء في هذا الوطن».