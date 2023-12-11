أعضاء حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجان زهراء مدينة نصر

أدلى أعضاء المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بزهراء مدينة نصر.

وكانت لجان مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور، شهدت إقبالا كبيرا وطوابير طويلة من الناخبين الرجال والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الناخبون رجال وسيدات، في طابورين بالتوازي مع سور المدرسة بالكامل، وسط فرحة كبيرة من الناخبين رافعين أعلام مصر.

ورغم الأعداد الكبيرة من الناخبين إلا أنّ رجال الأمن كان لهم دور كبير في تنظيم الطوابير والدخول والخروج من وإلى اللجان الانتخابية بالمدرسة.